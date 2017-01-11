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Внутренняя политика 11.01.2017 21:30

Президент Алиев высоко оценивает военный потенциал Нахчыванской АР Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил уровень боеготовности и обороноспособности Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской автономной республики Азербайджана.

«Военный потенциал Нахчывана сегодня находится на самом высоком уровне», - заявил И.Алиев в среду на встрече с местной общественностью в ходе визита в Нахчыванскую АР.

По его словам, в этом направлении проведена и проводится большая работа. «Сегодня армия в Нахчыване готова выполнить любые задачи. Она защищает границы, вы живете здесь лицом к лицу с врагом и демонстрируете храбрость», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что развитие военного потенциала и обороноспособности Нахчыванской АР находится под пристальным вниманием руководства Азербайджана. «Сюда посылается самая современная военная техника и вооружение. Растет боеготовность, улучшаются условия несения службы», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]