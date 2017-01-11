Президент Алиев высоко оценивает военный потенциал Нахчыванской АР Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил уровень боеготовности и обороноспособности Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской автономной республики Азербайджана.

«Военный потенциал Нахчывана сегодня находится на самом высоком уровне», - заявил И.Алиев в среду на встрече с местной общественностью в ходе визита в Нахчыванскую АР.

По его словам, в этом направлении проведена и проводится большая работа. «Сегодня армия в Нахчыване готова выполнить любые задачи. Она защищает границы, вы живете здесь лицом к лицу с врагом и демонстрируете храбрость», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что развитие военного потенциала и обороноспособности Нахчыванской АР находится под пристальным вниманием руководства Азербайджана. «Сюда посылается самая современная военная техника и вооружение. Растет боеготовность, улучшаются условия несения службы», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев