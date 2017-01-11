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Транспорт и связь 11.01.2017 22:10

Транспортный коридор «Север-Юг» позволит продукции Нахчывана выйти на мировые рынки – президент Азербайджана

Пуск в эксплуатацию транспортного коридора «Север-Юг» создаст условия для выхода производимых Нахчыванской автономной республикой товаров на мировые рынки, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня мы совместно с Ираном и Россией работаем над реализацией транспортного коридора «Север-Юг». Мы завершили свою часть работы, и когда коридор начнет функционировать полноценно, железная дорога соединит Нахчыван посредством Ирана с основной частью Азербайджана», - подчеркнул И.Алиев на встрече с местной общественностью в ходе визита в Нахчыванскую АР.

По его словам, Азербайджан желает ускорения процесса реализации этого проекта.

«Мы желаем ускорить этот проект. В будущем производимые в Нахчыване товары смогут спокойно выходить на мировые рынки, что, естественно, создаст дополнительные условия для людей», - отметил глава государства.

Президент также отметил особое значение энергетической безопасности для Нахчыванской автономной республики.

«Энергетическая безопасность Нахчывана полностью обеспечивается. Нахчыван обеспечивает себя энергией и экспортирует ее. Пуск в эксплуатацию Ордубадской гидроэлектростанции еще более усилит энергобезопасность республики. Одновременно увеличится экспортный потенциал Нахчывана», - сказал И.Алиев.

По его словам, строительство Ордубадской ГЭС реализуется на основе достигнутого между Азербайджаном и Ираном соглашения.

Президент подчеркнул, что строительство ГЭС в Ордубаде и Маразаде усилит энергетическую мощь Ирана и Азербайджана.

«Мы успешно сотрудничаем с Ираном в энергетической и других областях», - отметил И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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