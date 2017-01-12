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Дальнее зарубежье 12.01.2017 10:30

Тиллерсон выступил против возможного создания ядерного оружия Японией, Южной Кореей и Саудовской Аравией, о чем говорил Трамп

Претендент на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон не согласен с заявлением избранного президента Дональда Трампа о возможности появления ядерного оружия у Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии.

"Я не согласен", - сказал Р.Тиллерсон в среду на слушаниях в сенате по утверждению его кандидатуры, отвечая на вопрос, "согласен ли он с избранным президентом США Д.Трампом, который заявил, что было бы неплохо для нас (США - ИФ), если бы Япония, Южная Корея или Саудовская Аравия приобрели ядерное оружие".

Р.Тиллерсон отметил, что "не думает, что кто-то выступает за большее количество ядерного оружия на Земле".

Во время предвыборной кампании Д.Трамп заявил, что такие страны, как Япония и Южная Корея, должны сами оплачивать услуги США по обеспечению безопасности, предложив им заняться разработкой своего ядерного оружия.

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Тэги: США, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ, ТИЛЛЕРСОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]