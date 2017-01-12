В Чечне раскрыта сеть связанных с ИГИЛ боевиков - источник

Правоохранительные органы Чечни в ходе масштабной спецоперации ликвидировали сеть бандподполья: уничтожены или задержаны несколько десятков боевиков, тесно связанных с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"Задержано несколько десятков бандитов, включая пособников", - сказал собеседник агентства.

"Вся сеть тесно связанного с ИГИЛ бандподполья раскрыта", - подчеркнул источник, добавив, что в бегах, по оперативным данным, находится один бандит.

По словам собеседника "Интерфакса", масштабная спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, а также нескольких населённых пунктах Шалинского района.

В минувшую среду глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что в республике в ходе проведения спецоперации уничтожены четверо боевиков. "В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Еще один бандит, воспользовавшись темным временем суток, скрылся", - сказал Р.Кадыров.

По словам главы Чечни, его возможное местонахождение блокировано. "С наступлением рассвета начнется активная фаза операции. К сожалению, в ходе боестолкновения мы потеряли одного своего боевого товарища", - сказал он.

Позднее Р.Кадыров сообщил "Интерфаксу", что группа террористов, нейтрализованная в последние дни в Чечне, была тесно связана с ИГИЛ. "Конечно, связь была тесная и конкретная. Это не вызывает никаких сомнений", - сказал глава Чечни.