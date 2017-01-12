Эльбская филармония в Гамбурге начала работу после 10 лет строительства

Эльбская филармония в Гамбурге, входящая в число самых скандальных долгостроев Германии, в среду впервые открыла двери для посетителей после почти десяти лет с начала строительства.

Как сообщает Deutsche Welle, на церемонии открытия и праздничном концерте присутствовали 2100 гостей, среди которых были канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент страны Йоахим Гаук.

Билеты в первый ряд стоили 10 тыс. евро.

Концерт в исполнении филармонического оркестра региональной общественно-правовой медиакомпании NDR начался с первой части программной сюиты Бенджамина Бриттена "Шесть метаморфоз по Овидию" - "Пан". Одновременно на улице проходило музыкально-световое шоу с проекциями на стеклянный фасад нового здания.

Гамбургский долгострой был сдан в эксплуатацию с семилетним запозданием. Первоначально открытие новой филармонии в гамбургском порту намечалось на 2010 год. Сроки, однако, неоднократно отодвигались из-за проблем в организации строительства и конфликтов, а смета расходов выросла с первоначально запланированных 77 млн до 789 млн евро. Первый камень в фундамент здания был заложен в 2007 году.

В число самых известных долгостроев Германии также входит аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER), открытие которого было запланировано на осень 2011 года. Однако в конце декабря 2016 года сроки ввода воздушной гавани в эксплуатацию были перенесены уже в пятый раз, теперь открытие ожидается не ранее 2019 года.

Строительство нового берлинского аэропорта было начато в 2006 году, к тому времени проектирование шло уже 20 лет, однако это не помогло избежать технических проблем и ошибок.