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Дальнее зарубежье 12.01.2017 12:27

Члены транснациональной преступной группы осуждены в Казахстане за переправку граждан Афганистана в страны ЕС

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор в отношении пяти участников транснациональной преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции граждан Афганистана в страны ЕС через Казахстан и Россию.

Как следует из сообщения суда, в состав группы входили граждане Казахстана, России и Афганистана, но установить личности и привлечь к ответственности удалось лишь пятерых - четверых казахстанцев и россиянина.

Лидер группы приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, трое его подельников, в том числе россиянин, получили по 8 лет лишения свободы. Пятому участнику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

По информации суда, транснациональная преступная группа, в которую входили граждане трех стран, действовала в период с октября 2015 года по март 2016 года. Ее участники незаконно переправляли граждан Афганистана транзитом через Казахстан и Россию в страны Евросоюза, по так называемому "Северному маршруту", через российско-финскую границу.

"Мигрантов перевозили по строго разработанному плану. Роли и обязанности в этом формировании были строго распределены. Специально для перемещения мигрантов через границу был нанят таксист, который доставлял до казахстанско-российской границы", - отмечается в сообщении суда.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПГ, ТРАФИК, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]