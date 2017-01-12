В посольстве ОАЭ в Азербайджане будет открыта для граждан Книга скорби по погибшей делегации в Афганистане

В посольстве ОАЭ в Азербайджане будет открыта для граждан Книга скорби в связи с гибелью делегации ОАЭ в результате теракта в Афганистане.

«Желающие оставить соболезнования могут подойти в посольство 12-13 января с 10:00 до 13:00», - отмечается в сообщении посольства ОАЭ в Азербайджане.

Теракт в Кандагаре был совершен в гостевом доме губернатора во время подписания соглашения о создании Института Дар Халифа Бин Зайед Аль-Нахян и стипендиарной программы с Университетом Кардан. В результате теракта погибли пять членов делегации ОАЭ, ранен посол эмиратов Джума Мухаммед Абдуллах Аль-Кааби.

Ф.Исазаде