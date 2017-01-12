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Внешняя политика 12.01.2017 11:46

В посольстве ОАЭ в Азербайджане будет открыта для граждан Книга скорби по погибшей делегации в Афганистане

В посольстве ОАЭ в Азербайджане будет открыта для граждан Книга скорби в связи с гибелью делегации ОАЭ в результате теракта в Афганистане.

«Желающие оставить соболезнования могут подойти в посольство 12-13 января с 10:00 до 13:00», - отмечается в сообщении посольства ОАЭ в Азербайджане.

Теракт в Кандагаре был совершен в гостевом доме губернатора во время подписания соглашения о создании Института Дар Халифа Бин Зайед Аль-Нахян и стипендиарной программы с Университетом Кардан. В результате теракта погибли пять членов делегации ОАЭ, ранен посол эмиратов Джума Мухаммед Абдуллах Аль-Кааби.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОАЭ, ПОСОЛЬСТВО, КНИГА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]