В посольстве ОАЭ в Азербайджане будет открыта для граждан Книга скорби по погибшей делегации в Афганистане

В посольстве ОАЭ в Азербайджане будет открыта для граждан Книга скорби в связи с гибелью делегации ОАЭ в результате теракта в Афганистане.
«Желающие оставить соболезнования могут подойти в посольство 12-13 января с 10:00 до 13:00», - отмечается в сообщении посольства ОАЭ в Азербайджане.
Теракт в Кандагаре был совершен в гостевом доме губернатора во время подписания соглашения о создании Института Дар Халифа Бин Зайед Аль-Нахян и стипендиарной программы с Университетом Кардан. В результате теракта погибли пять членов делегации ОАЭ, ранен посол эмиратов Джума Мухаммед Абдуллах Аль-Кааби.
Ф.Исазаде
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе в четверг составил 1,7867 AZN/$1
Центробанк Азербайджана с 12 января снял 4%-ую маржу при установлении банками обменного курса
SOCAR строит платформу на Булла-дениз для сбора нефти и газоконденсата
Сборная России сохранила за собой 56-е место в обновленном рейтинге ФИФА
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Таможенники Азербайджана предотвратили вывоз незадекларированных около 0,5 млн российских рублей
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Главный военный прокурор заявляет о продолжении прокурорской проверки по факту крушения Ту-154
В ЕС встревожены ограничениями в отношении правозащитных организаций в Египте
В Брюсселе предъявлены обвинения двум сообщникам террориста эль-Бакрауи
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов