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Бизнес и законодательство 12.01.2017 11:50

Азербайджан и Чехия проведут 18 января заседание МПК по экономсотрудничеству

Заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству состоится 18 января в Баку.

«Заседание МПК состоится 18 января в Баку в рамках визита министра промышленности и торговли Чехии Яна Младека в Азербайджан»,- сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" представитель посольства Чехии в Баку.

Он также отметил, что Я.Младек планирует провести в Баку ряд встреч, в том числе с министром экономики Шахином Мустафаевым.

Предыдущее, третье, заседание азербайджано-чешской МПК по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству состоялось 10-11 сентября 2015 года в Праге.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕХИЯ, МПК


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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