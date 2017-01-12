Азербайджан и Чехия проведут 18 января заседание МПК по экономсотрудничеству

Заседание азербайджано-чешской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству состоится 18 января в Баку.

«Заседание МПК состоится 18 января в Баку в рамках визита министра промышленности и торговли Чехии Яна Младека в Азербайджан»,- сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" представитель посольства Чехии в Баку.

Он также отметил, что Я.Младек планирует провести в Баку ряд встреч, в том числе с министром экономики Шахином Мустафаевым.

Предыдущее, третье, заседание азербайджано-чешской МПК по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству состоялось 10-11 сентября 2015 года в Праге.

Ф.Исазаде