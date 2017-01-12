Глава НБА советует своим игрокам не отказываться от посещений Белого дома при Трампе

Руководитель американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что не будет советовать баскетболистам отказываться от приглашений в Белый дом после прихода к власти в стране Дональда Трампа.

"Если бы в нынешней ситуации ко мне пришла команда и спросила мое мнение о том, стоит ли ей ехать (в Белый дом - ИФ), то я бы ответил, что стоит. Вне зависимости от того, будет ли идти речь о визите к президенту Обаме или же к избранному президенту Трампу", - приводит в четверг его слова британская газета "Гардиан".

Издание отмечает, что многие игроки НБА крайне настороженно отнеслись к победе Д.Трампа на выборах. Особенно это коснулось баскетболистов-афроамериканцев.

С 1963 года в США существует традиция, согласно которой команда, побеждающая в НБА, получает приглашение посетить Белый дом, чтобы, в частности, послушать выступление президента.

А.Сильвер пояснил, что он немного знаком с Д.Трампом, так как оба они - из Нью-Йорка и следят за баскетболом. "Он посетил много игр команды "Нью-Йорк Никс". На несколько матчей я ходил вместе с его дочерью Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером. У меня нет причин полагать, что он (Д.Трамп - ИФ) перестанет поддерживать НБА", - подчеркнул он.