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Дальнее зарубежье 12.01.2017 13:01

Глава НБА советует своим игрокам не отказываться от посещений Белого дома при Трампе

Руководитель американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что не будет советовать баскетболистам отказываться от приглашений в Белый дом после прихода к власти в стране Дональда Трампа.

"Если бы в нынешней ситуации ко мне пришла команда и спросила мое мнение о том, стоит ли ей ехать (в Белый дом - ИФ), то я бы ответил, что стоит. Вне зависимости от того, будет ли идти речь о визите к президенту Обаме или же к избранному президенту Трампу", - приводит в четверг его слова британская газета "Гардиан".

Издание отмечает, что многие игроки НБА крайне настороженно отнеслись к победе Д.Трампа на выборах. Особенно это коснулось баскетболистов-афроамериканцев.

С 1963 года в США существует традиция, согласно которой команда, побеждающая в НБА, получает приглашение посетить Белый дом, чтобы, в частности, послушать выступление президента.

А.Сильвер пояснил, что он немного знаком с Д.Трампом, так как оба они - из Нью-Йорка и следят за баскетболом. "Он посетил много игр команды "Нью-Йорк Никс". На несколько матчей я ходил вместе с его дочерью Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером. У меня нет причин полагать, что он (Д.Трамп - ИФ) перестанет поддерживать НБА", - подчеркнул он.

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Тэги: США, БАСКЕТБОЛ, ТРАМП


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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