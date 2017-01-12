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Бизнес и законодательство 12.01.2017 12:11

Налоги на e-торговлю в Азербайджане будут начисляться с 1 января 2017г

Новые налоги на электронную торговлю в Азербайджане будут начисляться с 1 января 2017 года, отмечается в совместном комментарии Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и министерства налогов к сообщениям о том, что применение этих налогов отложено на месяц.

"Изменения, внесенные в налоговое законодательство, вступили в силу с 1 января, и новые налоги будут начисляться с этой даты", - говорится в сообщении.

Министерство и АБА заявили о тесном сотрудничестве с целью решения технических вопросов, связанных с привлечением электронной торговли к налогообложению.

"Эти технические вопросы будут разрешены в скором времени. Будут проанализированы операции по онлайн-покупке услуг и работ за рубежом, а также операции по переводу денег в зарубежные электронные кошелки. В случаях, если по законодательству эти операции должны привлекаться к налогообложению, налоги будут начислены в полном объеме и перечислены в госбюджет. В случаях, если не должны привлекаться, удержанные налоги будут возвращены покупателям", - отмечается в сообщении.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс и закон "Об электронной торговле", с 1 января 2017 года операции по оплате зарубежных онлайн услуг и работ облагаются НДС, операции по переводу денег на счета в зарубежных электронных кошельках - 10%-ным налогом с источника выплаты. Ставка НДС в Азербайджане составляет 18%.

А.Ахундов

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Тэги: ТОРГОВЛЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]