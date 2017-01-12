Налоги на e-торговлю в Азербайджане будут начисляться с 1 января 2017г

Новые налоги на электронную торговлю в Азербайджане будут начисляться с 1 января 2017 года, отмечается в совместном комментарии Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и министерства налогов к сообщениям о том, что применение этих налогов отложено на месяц.
"Изменения, внесенные в налоговое законодательство, вступили в силу с 1 января, и новые налоги будут начисляться с этой даты", - говорится в сообщении.
Министерство и АБА заявили о тесном сотрудничестве с целью решения технических вопросов, связанных с привлечением электронной торговли к налогообложению.
"Эти технические вопросы будут разрешены в скором времени. Будут проанализированы операции по онлайн-покупке услуг и работ за рубежом, а также операции по переводу денег в зарубежные электронные кошелки. В случаях, если по законодательству эти операции должны привлекаться к налогообложению, налоги будут начислены в полном объеме и перечислены в госбюджет. В случаях, если не должны привлекаться, удержанные налоги будут возвращены покупателям", - отмечается в сообщении.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс и закон "Об электронной торговле", с 1 января 2017 года операции по оплате зарубежных онлайн услуг и работ облагаются НДС, операции по переводу денег на счета в зарубежных электронных кошельках - 10%-ным налогом с источника выплаты. Ставка НДС в Азербайджане составляет 18%.
А.Ахундов
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