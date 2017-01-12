Баку и Минск обсудили спектр двустороннего политического и экономического взаимодействия

Спектр белорусско-азербайджанского политического и экономического взаимодействия обсудили глава МИД Беларуси Владимир Макей и посол Азербайджана в этой стране Латиф Гандилов.

Л.Гандилов вручил В.Макею копии верительных грамот, отмечает пресс-служба белорусского МИД.

«В ходе встречи был обсужден весь спектр белорусско-азербайджанского политического и экономического взаимодействия. Состоялся обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества»,- отмечается в информации.

В частности, собеседники обсудили вопросы реализации долгосрочных совместных проектов в области производственной и научно-технической кооперации, сельского хозяйства, здравоохранения и спорта.

Кроме того, стороны условились, что приоритетом работы посольств двух стран станет реализация «Программы социально-экономического сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном до 2025 года», подписанной в ходе официального визита президента Александра Лукашенко в Азербайджан в ноябре 2016 года.

Ф.Исазаде