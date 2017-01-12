Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8809 RUR   0.0297 GBR   2.1656 TRY   0.4574

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.25 Brent   55.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 14 Янв 15 Янв

Внешняя политика 12.01.2017 12:17

Баку и Минск обсудили спектр двустороннего политического и экономического взаимодействия

Спектр белорусско-азербайджанского политического и экономического взаимодействия обсудили глава МИД Беларуси Владимир Макей и посол Азербайджана в этой стране Латиф Гандилов.

Л.Гандилов вручил В.Макею копии верительных грамот, отмечает пресс-служба белорусского МИД.

«В ходе встречи был обсужден весь спектр белорусско-азербайджанского политического и экономического взаимодействия. Состоялся обмен мнениями о перспективных направлениях сотрудничества»,- отмечается в информации.

В частности, собеседники обсудили вопросы реализации долгосрочных совместных проектов в области производственной и научно-технической кооперации, сельского хозяйства, здравоохранения и спорта.

Кроме того, стороны условились, что приоритетом работы посольств двух стран станет реализация «Программы социально-экономического сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном до 2025 года», подписанной в ходе официального визита президента Александра Лукашенко в Азербайджан в ноябре 2016 года.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Минск удовлетворен уровнем военного сотрудничества с Баку – посол в Азербайджане Азербайджан и Беларусь обсуждают возможность расширения экспорта в третьи страны тракторов, собираемых в Гяндже Минск считает важным долгосрочный и системный характер отношений с Баку – посол Беларуси в Азербайджане Баку решает вопрос экстрадиции из Беларуси блогера Лапшина за антиазербайджанские призывы Беларусь планирует построить в Азербайджане молочно-товарный комплекс на 1,2 тыс. голов дойного стада Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Азербайджаном в нефтяной сфере на долгую перспективу

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]