Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище в Турции

Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ будет похоронен на безымянном кладбище в Анкаре, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

В соответствии с турецким законодательством родственники М.М.Алтынташа могли забрать его тело из морга в течение 15 дней, однако они не стали этого делать.

По информации агентства, после завершения формальных процедур, связанных с похоронами, тело террориста будет передано для захоронения представителям столичного муниципалитета района Чанкая.

Нападение на посла России в Турции А.Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний сотрудник полиции М.М.Алтынташ, он был уничтожен турецким спецназом.