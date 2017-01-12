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Регион 12.01.2017 12:38

Убийцу российского посла похоронят на безымянном кладбище в Турции

Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ будет похоронен на безымянном кладбище в Анкаре, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

В соответствии с турецким законодательством родственники М.М.Алтынташа могли забрать его тело из морга в течение 15 дней, однако они не стали этого делать.

По информации агентства, после завершения формальных процедур, связанных с похоронами, тело террориста будет передано для захоронения представителям столичного муниципалитета района Чанкая.

Нападение на посла России в Турции А.Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний сотрудник полиции М.М.Алтынташ, он был уничтожен турецким спецназом.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, УБИЙЦА, ПОХОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]