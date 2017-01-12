Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8809 RUR   0.0297 GBR   2.1656 TRY   0.4574

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.25 Brent   55.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 14 Янв 15 Янв

СНГ 12.01.2017 13:34

СММ ОБСЕ зафиксировала за новогодние праздники свыше 300 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

На новогодние и рождественские праздники боевые действия в Донбассе не прекращались, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Факты нарушения режима прекращения огня 7 января наши наблюдатели фиксировали во всех "горячих точках". В частности, в районе н.п. Гнутово и Пищевик зафиксировано 40 разрывов снарядов, выпущенных из гранатометов, два взрыва в воздухе, 56 взрывов неопределенного происхождения", - сказал А.Хуг на брифинге в четверг в Киеве.

В целом, по его словам, со 2 по 8 января 2017 года наблюдатели миссии зафиксировали 336 случаев нарушения режима прекращения огня.

"Половина из них - в районе Светлодарска. Кроме того, такие случаи были в районе Мариуполя, Горловки, на участке Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - сказал первый замглавы СММ ОБСЕ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, НАРУШЕНИЯ, СММ


Похожие новости


Савченко обнародовала скорректированные списки россиян, осужденных на Украине По данным Минобороны Украины, пять украинских военных погибли, 16 пострадали в Донбассе за сутки Порошенко заявляет о гибели в Донбассе более 2,5 тыс. военнослужащих и 7,5 тыс. гражданских лиц Порошенко не видит прогресса в обсуждении "четверкой" "дорожной карты" по Донбассу Порошенко: с начала боев в Донбассе погибли более 2,5 тыс. украинских военных Глава МВД Украины возмутился высказыванием Олланда о выборах в Донбассе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]