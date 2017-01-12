СММ ОБСЕ зафиксировала за новогодние праздники свыше 300 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

На новогодние и рождественские праздники боевые действия в Донбассе не прекращались, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Факты нарушения режима прекращения огня 7 января наши наблюдатели фиксировали во всех "горячих точках". В частности, в районе н.п. Гнутово и Пищевик зафиксировано 40 разрывов снарядов, выпущенных из гранатометов, два взрыва в воздухе, 56 взрывов неопределенного происхождения", - сказал А.Хуг на брифинге в четверг в Киеве.

В целом, по его словам, со 2 по 8 января 2017 года наблюдатели миссии зафиксировали 336 случаев нарушения режима прекращения огня.

"Половина из них - в районе Светлодарска. Кроме того, такие случаи были в районе Мариуполя, Горловки, на участке Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - сказал первый замглавы СММ ОБСЕ.