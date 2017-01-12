В МИД РФ рассчитывают на восстановление отношений с Турцией в полном объеме

Москва восстанавливает отношения с Турцией, надеется продвинуться вперёд в этом направлении, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Идет диалог, идёт постепенное восстановление наших отношений, надеемся, что мы не только их восстановим в полном объёме, но и сможем продвинуться вперёд", - сказал он журналистам.