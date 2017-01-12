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Регион 12.01.2017 12:41

В МИД РФ рассчитывают на восстановление отношений с Турцией в полном объеме

Москва восстанавливает отношения с Турцией, надеется продвинуться вперёд в этом направлении, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Идет диалог, идёт постепенное восстановление наших отношений, надеемся, что мы не только их восстановим в полном объёме, но и сможем продвинуться вперёд", - сказал он журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]