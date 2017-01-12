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ТЭК 12.01.2017 12:58

SOCAR строит платформу на Булла-дениз для сбора нефти и газоконденсата

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступила к строительству пункта сбора газа №2А на морском месторождении Булла-дениз, отмечается в сообщении компании.

"Генеральным подрядчиком работ выступает трест «Neftqaztikinti. Пункт сбора газа (ПСГ) представляет собой морское основание, которое будет установлено на глубине моря 21 метр. Сооружение данного объекта осуществляется для сбора углеводородных ресурсов, добываемых с месторождения Булла-дениз для последующей доставки их на берег», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, общая площадь пункта сбора газа составит 1,9 тыс. кв. метров

ПСГ будет включать в себя производственный и бытовой сектора, участок под газовое оборудование.

«К настоящему времени на ПСГ построено 6 опорных блоков, 4 разделительные секции, 2 пешеходных мостика, 7 посадочных и причальных площадок, забито 36 свай. Завершаются работы по сварке–креплению металлоконструкций, установке консолей, перил и пола», - говорится в сообщении.

SOCAR также планирует построить технологические подводные трубопроводы разного диаметра для доставки в ПСГ добываемых с разных платформ на месторождении Булла-дениз нефти, газа и конденсата, а также трубопроводов для их последующей транспортировки на берег.

Как ожидается, после ввода объекта в эксплуатацию, сроки которого компания не указывает, будет обеспечена доставка на берег ежесуточно добываемых с месторождения Булла-дениз 6,9 млн кубометров газа, 1,35 тыс. тонн нефти и конденсата .

Морское месторождение Булла-дениз было открыто в 1973 году, введено в эксплуатацию в 1975 году. Месторождение находится на балансе Нефтегазодобывающего управления Н.Нариманова.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАТФОРМА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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