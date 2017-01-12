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Дальнее зарубежье 12.01.2017 13:40

В Брюсселе предъявлены обвинения двум сообщникам террориста эль-Бакрауи

Судебный следователь Брюсселя, специализирующийся на борьбе против терроризма, предъявил обвинение и вынес постановление об аресте по подозрению в соучастии в деятельности террористической организации мужчине по имени Фарид (фамилия не называется), сообщила в четверг федеральная прокуратура.

Его сожительнице предъявлено обвинение в подделке документов и подлоге. Она оставлена на свободе при условии определенных ограничений.

Оба подозреваются в том, что снабдили террориста Халида эль-Бакрауи фальшивыми документами, которыми он воспользовался во время подготовки терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Никакая дополнительная информация не будет сообщена в интересах следствия, заявила прокуратура.

Ранее на этой неделе в брюссельской коммуне Лакен были задержаны мужчина и женщина по подозрению в оказании логистической поддержки террористам. Операция проводилась антитеррористическим подразделением полиции Брюсселя при участии французских коллег.

Задержанные были уже известны правоохранительным органам по эпизодам, не связанным с терроризмом.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]