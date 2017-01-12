В Брюсселе предъявлены обвинения двум сообщникам террориста эль-Бакрауи

Судебный следователь Брюсселя, специализирующийся на борьбе против терроризма, предъявил обвинение и вынес постановление об аресте по подозрению в соучастии в деятельности террористической организации мужчине по имени Фарид (фамилия не называется), сообщила в четверг федеральная прокуратура.
Его сожительнице предъявлено обвинение в подделке документов и подлоге. Она оставлена на свободе при условии определенных ограничений.
Оба подозреваются в том, что снабдили террориста Халида эль-Бакрауи фальшивыми документами, которыми он воспользовался во время подготовки терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Никакая дополнительная информация не будет сообщена в интересах следствия, заявила прокуратура.
Ранее на этой неделе в брюссельской коммуне Лакен были задержаны мужчина и женщина по подозрению в оказании логистической поддержки террористам. Операция проводилась антитеррористическим подразделением полиции Брюсселя при участии французских коллег.
Задержанные были уже известны правоохранительным органам по эпизодам, не связанным с терроризмом.
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку и Минск обсудили спектр двустороннего политического и экономического взаимодействия
В посольстве ОАЭ в Азербайджане будет открыта для граждан Книга скорби по погибшей делегации в Афганистане
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе в четверг составил 1,7867 AZN/$1
Центробанк Азербайджана с 12 января снял 4%-ую маржу при установлении банками обменного курса
SOCAR строит платформу на Булла-дениз для сбора нефти и газоконденсата
Сборная России сохранила за собой 56-е место в обновленном рейтинге ФИФА
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Таможенники Азербайджана предотвратили вывоз незадекларированных около 0,5 млн российских рублей
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов