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Финансы 12.01.2017 13:02

Центробанк Азербайджана с 12 января снял 4%-ую маржу при установлении банками обменного курса

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с 12 января снял маржу в размере +/-4% при установлении банками обменного курса по иностранным валютам, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на банковском рынке.

«ЦБА направил банкам письмо, в котором сказано, что лимит в 4% снимается с 12 января», - сообщил источник.

По его словам, ЦБА в четверг провел валютный аукцион уже по новым правилам.

В январе 2016 года Центробанк определил маржу в размере +/-4% по обменным курсам, устанавливаемым банками.

А.Ахундов

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Тэги: ЦБА, КУРС, МАРЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]