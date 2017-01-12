Центробанк Азербайджана с 12 января снял 4%-ую маржу при установлении банками обменного курса

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с 12 января снял маржу в размере +/-4% при установлении банками обменного курса по иностранным валютам, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на банковском рынке.

«ЦБА направил банкам письмо, в котором сказано, что лимит в 4% снимается с 12 января», - сообщил источник.

По его словам, ЦБА в четверг провел валютный аукцион уже по новым правилам.

В январе 2016 года Центробанк определил маржу в размере +/-4% по обменным курсам, устанавливаемым банками.

А.Ахундов