Центробанк Азербайджана с 12 января снял 4%-ую маржу при установлении банками обменного курса

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с 12 января снял маржу в размере +/-4% при установлении банками обменного курса по иностранным валютам, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на банковском рынке.
«ЦБА направил банкам письмо, в котором сказано, что лимит в 4% снимается с 12 января», - сообщил источник.
По его словам, ЦБА в четверг провел валютный аукцион уже по новым правилам.
В январе 2016 года Центробанк определил маржу в размере +/-4% по обменным курсам, устанавливаемым банками.
А.Ахундов
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