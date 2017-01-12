Сборная России сохранила за собой 56-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу занимает 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг.

Таким образом, ее позиции по сравнению с декабрьскими показателями не изменились.

В первой десятке рейтинга ФИФА изменений нет, лидерство сохраняет сборная Аргентины.

Вторую позицию занимает сборная Бразилии, а третью - действующий чемпион мира сборная Германии. За ней следуют Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай и Испания.

Сборная России не участвует в отборочных матчах на чемпионат мира 2018 года как страна-хозяйка, однако в рамках подготовки к турниру играет в товарищеских матчах. 56-е место в рейтинге ФИФА - самый низкий показатель российской сборной за всю ее историю.