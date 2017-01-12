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Макроэкономика 12.01.2017 13:44

Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе в четверг составил 1,7867 AZN/$1

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе в четверг составил 1,7867 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

«В четверг ЦБА с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион в новом формате. Аукцион прошел в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы были обеспечены от верхней цены к нижней. На аукционе средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7867 манат/$1», - сообщили в ЦБА.

Таким образом, манат подешевел по отношению к доллару на 0,7045%.

Как сообщалось ранее, ЦБА с 12 января снял маржу в размере +/-4% при установлении банками обменного курса по иностранным валютам. Маржа была установлена в январе 2016 года.

А.Ахундов

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Тэги: МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]