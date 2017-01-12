Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Очередной плановый мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил прошел без эксцессов, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского министерства обороны.

«Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 12 января на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Ашагы Вейсалли Физулинского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов», - подчеркивается в сообщении.

Мониторинг на территории, контролируемой азербайджанскими Вооруженными силами, провели помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ), майор Джавит Эльяс.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, провели полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Питер Шведберг и руководитель ГПВУ, полковник Ганс Лампалзер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев