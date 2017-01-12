Основная часть американской бронетанковой бригады прибывает в Польшу

Основная часть перебрасываемой в Восточную Европу бронетанковой бригады США в четверг прибывает из ФРГ в Польшу, передает агентство ЭФЭ.

Речь идет о 3 тыс. военнослужащих и примерно 80 танках. Еще около тысячи военнослужащих уже находятся на польской территории.

Позже в четверг на севере Польши состоится торжественная церемония по случаю прибытия американских военных. В дальнейшем бойцы бригады США проведут серию учений на польской территории, после чего, как ожидается, будут дислоцированы в нескольких странах: Польше, Болгарии, Румынии и в странах Балтии.