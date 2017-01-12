Директор полиграфического комбината пришел на замену Саакашвили на посту одесского губернатора

Президент Украины Петр Порошенко в ходе поездки в Одесскую область заявил, что принял решение назначить новым главой Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, который в конце 2016г победил в конкурсе на занятие соответствующей должности.
"Сегодня я принял решение о назначении человека, который победил на конкурсе, руководителем Одесской ОГА, Максима Степанова", - сказал П.Порошенко в четверг днем в Одессе во время представления активу области нового руководителя ОГА.
М.Степанов в конце декабря 2016г, занимая должность директора ГП "Полиграфический комбинат "Украина", победил в конкурсе на занятие должности главы Одесской облгосадминистрации. Сразу после обнародования результатов М.Степанов заявил, что начнет работу с "восстановления управляемости областью". Среди приоритетов в работе он назвал развитие туристического потенциала, борьбу с преступностью, развитие экономики региона в целом.
21 декабря 2016г кабинет министров Украины одобрил назначение М.Степанова главой Одесской ОГА.
У М.Степанова есть опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011г руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.
7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве. 9 ноября П.Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской ОГА, а также с должности своего внештатного советника.
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