Столтенберг уверен, что США при Трампе останутся привержены НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Вашингтон сохранит приверженность НАТО после прихода администрации Дональда Трампа в Белый дом.

"Я абсолютно уверен, что он (Д.Трамп - ИФ) и США останутся верны НАТО", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что Д.Трамп лично заверил его в этом во время телефонной беседы, которая состоялась вскоре после выборов в США.

Генсек НАТО подчеркнул, что сильный Североатлантический альянс важен не только для стабильности Европы, но и для США.