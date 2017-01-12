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Дальнее зарубежье 12.01.2017 16:28

Столтенберг уверен, что США при Трампе останутся привержены НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Вашингтон сохранит приверженность НАТО после прихода администрации Дональда Трампа в Белый дом.

"Я абсолютно уверен, что он (Д.Трамп - ИФ) и США останутся верны НАТО", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что Д.Трамп лично заверил его в этом во время телефонной беседы, которая состоялась вскоре после выборов в США.

Генсек НАТО подчеркнул, что сильный Североатлантический альянс важен не только для стабильности Европы, но и для США.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]