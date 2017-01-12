Силы МЧС привлечены к тушению пожара на судне «Академик Зарифа Алиева»

Пожар произошел в четверг в машинном отделении паромного судна «Академик Зарифа Алиева» вблизи острова Хаара-Зиря, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МЧС республики.
«К месту пожара сразу же были привлечены противопожарное судно «Вихрь -7» и один вертолет МЧС. В настоящее время продолжается тушение пожара», - отметили в ведомстве.
По данным МЧС, соответствующие структуры также были проинформированы по поводу инцидента.
Паромное судно «Академик Зарифа Алиева» находится на балансе ЗАО «Каспийское морское пароходство Азербайджана». Вместимость судна составляет 52 вагона. Оно было построено в 2006 году. Длина судна составляет 154,5 метров, ширина – 17 метров, высота борта – 7,5 метров, осадка с полным грузом - 4,5 метра, дедвейт – 5958 тонн.
Н.Аббасова
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