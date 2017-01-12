Пан Ги Мун вскоре решит, стоит ли ему баллотироваться в президенты Южной Кореи - СМИ

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пообещал не тянуть с принятием решения об участии в президентских выборах в Южной Корее, сообщают в четверг местные СМИ.
"Принятие этого решения не займет много времени", - сказал Пан Ги Мун журналистам по прибытии на родину.
Он отметил, что прежде, чем определиться с тем, баллотироваться ли в президенты, он хочет узнать мнение сограждан по этому поводу.
В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за запуск процедуры импичмента президента страны Пак Кын Хе. Решение по поводу отстранения президента от должности будит принимать Конституционный суд Южной Кореи, рассмотрение дела займет не менее полугода.
В случае утверждения результатов голосования Конституционным судом в Корее пройдут досрочные выборы нового президента.
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