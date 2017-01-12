Баку и Ханой проведут 16 января первое заседание МПК по торгово-экономическому сотрудничеству

Азербайджан и Вьетнам проведут 16 января в Ханое первое заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, культурно-техническому сотрудничеству, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Азербайджана.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Натиг Алиев, с вьетнамской – министр промышленности и торговли Тран Туан Анх.
«В рамках заседания межправкомисии стороны обсудят перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах. В частности, будут рассмотрены предложения развитию по сотрудничества в сферах энергетики, торговли, АПК, транспорта, связи и высоких технологий, образования, судебно-правовой, культурной, туристической областях, а также в сфере спорта и молодежи», - отмечается в информации.
По данным Минэнерго, стороны обсудят вопросы по достижению договоренностей, направленных на усиление существующих взаимоотношений.
Приоритетным для долгосрочного сотрудничества между двумя странами является нефтегазовая сфера. В 2015 году между компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Вьетнамской нефтегазовой корпорацией Petrovietnam был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
«Вьетнам заинтересован в участии Азербайджана в расширении и модернизации своего нефтеперерабатывающего сектора, а также в своем участии в проектах разведки и разработки месторождении на Каспии, во взаимообмене опытом в сфере подготовки кадров для нефтегазовой сферы, в реализации совместных проектов по торговле нефтью, газом и нефтепродуктами. Эти вопросы будут обсуждаться в рамках заседания МПК», - отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны изучат возможности сотрудничества в сферах энергетической эффективности, альтернативных и возобновляемых источников энергии.
По официальным данным статистики Вьетнама, в I-ом полугодии 2016 года товарооборот между двумя странами составил $51,9 млн. При этом на импорт в Азербайджан вьетнамской продукции пришлось $4,5 млн, на экспорт во Вьетнам – $47,3 млн.
Н.Аббасова
Глава Минобороны Азербайджана посетил подразделения ВС на азербайджано-армянской госгранице
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на социально-экономическое развитие Нахчывана
Советник-посланник посольства РФ в Баку положительно оценивает публикуемые азербайджанскими СМИ материалы о России
Президент Алиев распорядился о проведении 300-летнего юбилея Моллы Панаха Вагифа
Экипаж парома «Академик Зарифа Алиева» устранил задымление электропроводки в моторном отсеке судна
Силы МЧС привлечены к тушению пожара на судне «Академик Зарифа Алиева»
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
11 жителей Украины скончались за сутки от переохлаждения - Минздрав
ЕС должен выступать единым фронтом на переговорах по Brexit, уверена Меркель
Иордания запрашивает у спонсоров более $7,5 млрд на следующие три года для помощи сирийским беженцам
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов