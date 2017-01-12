Баку и Ханой проведут 16 января первое заседание МПК по торгово-экономическому сотрудничеству

Азербайджан и Вьетнам проведут 16 января в Ханое первое заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, культурно-техническому сотрудничеству, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Азербайджана.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Натиг Алиев, с вьетнамской – министр промышленности и торговли Тран Туан Анх.

«В рамках заседания межправкомисии стороны обсудят перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах. В частности, будут рассмотрены предложения развитию по сотрудничества в сферах энергетики, торговли, АПК, транспорта, связи и высоких технологий, образования, судебно-правовой, культурной, туристической областях, а также в сфере спорта и молодежи», - отмечается в информации.

По данным Минэнерго, стороны обсудят вопросы по достижению договоренностей, направленных на усиление существующих взаимоотношений.

Приоритетным для долгосрочного сотрудничества между двумя странами является нефтегазовая сфера. В 2015 году между компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Вьетнамской нефтегазовой корпорацией Petrovietnam был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

«Вьетнам заинтересован в участии Азербайджана в расширении и модернизации своего нефтеперерабатывающего сектора, а также в своем участии в проектах разведки и разработки месторождении на Каспии, во взаимообмене опытом в сфере подготовки кадров для нефтегазовой сферы, в реализации совместных проектов по торговле нефтью, газом и нефтепродуктами. Эти вопросы будут обсуждаться в рамках заседания МПК», - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны изучат возможности сотрудничества в сферах энергетической эффективности, альтернативных и возобновляемых источников энергии.

По официальным данным статистики Вьетнама, в I-ом полугодии 2016 года товарооборот между двумя странами составил $51,9 млн. При этом на импорт в Азербайджан вьетнамской продукции пришлось $4,5 млн, на экспорт во Вьетнам – $47,3 млн.

Н.Аббасова