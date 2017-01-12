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Дальнее зарубежье 12.01.2017 18:03

Лидер французских ультраправых прибыла в Нью-Йорк, но неясно, встретится ли она там с Трампом

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен находится с частным визитом в Нью-Йорке, сообщают в четверг парижские СМИ со ссылкой на главу ее предвыборного штаба Давида Рашлина.

"Это визит частного характера. Я не буду его комментировать", - заявил он.

В сообщениях СМИ отмечается, что еще в сентябре 2016 года в окружении М.Ле Пен заявляли о возможности организации ее встречи с базирующимся как раз в Нью-Йорке Д.Трампом. Тем не менее, пока неясно, состоится ли подобная встреча сейчас.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УЛЬТРАПРАВЫЕ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]