Лидер французских ультраправых прибыла в Нью-Йорк, но неясно, встретится ли она там с Трампом

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен находится с частным визитом в Нью-Йорке, сообщают в четверг парижские СМИ со ссылкой на главу ее предвыборного штаба Давида Рашлина.

"Это визит частного характера. Я не буду его комментировать", - заявил он.

В сообщениях СМИ отмечается, что еще в сентябре 2016 года в окружении М.Ле Пен заявляли о возможности организации ее встречи с базирующимся как раз в Нью-Йорке Д.Трампом. Тем не менее, пока неясно, состоится ли подобная встреча сейчас.