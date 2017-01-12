Москва рассчитывает, что намеченная на 23 января в Астане встреча по Сирии придаст импульс процессу урегулирования - МИД РФ

В Москве рассчитывают, что межсирийская встреча, намеченная на 23 января в Астане, придаст импульс переговорному процессу по политического урегулирования в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что намеченная на 23 января встреча по сирийскому урегулированию в Астане станет новой вехой на пути к миру в многострадальной Сирии и даст существенный импульс для конструктивной работы в рамках возобновления в Женеве 8 февраля сирийского переговорного процесса под эгидой Организации Объединенных Наций на основе резолюции 2254 СБ ООН", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

"Призываем всех партнеров способствовать этому", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что "усилия, направленные на запуск политического урегулирования будут эффективными".