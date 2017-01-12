Азербайджанский "Bank Respublika" будет продавать доллары США без ограничений.

"Физические и юридические лица могу приобрести доллары США любом из офисов банка на любую сумму. В настоящее время продажа долларов США осуществляется в банке по курсу 1.86 AZN/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

А.Азизов