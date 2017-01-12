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ТЭК 12.01.2017 17:08

Азеригаз в 2016г зарегистрировал около 172 тыс. новых абонентов

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 января 2017 года составляет 2 млн 4,857 тыс., сообщается на сайте объединения.

"В 2016 году объединением зарегистрировало 171,707 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 40,817 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 130,89 тыс. абонентов – в регионах страны", - отмечает SOCAR.

По данным ПО «Азеригаз», по состоянию на 1 января 2017 года 134,659 тыс. семей вынужденных переселенцев обеспечиваются газом на льготных условиях.

Также безвозмездно осуществляется подача газа в 406 мечетей и в другие объекты религиозного значения в Азербайджане.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРИГАЗ, АБОНЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]