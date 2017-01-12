Азеригаз в 2016г зарегистрировал около 172 тыс. новых абонентов

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 января 2017 года составляет 2 млн 4,857 тыс., сообщается на сайте объединения.

"В 2016 году объединением зарегистрировало 171,707 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 40,817 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 130,89 тыс. абонентов – в регионах страны", - отмечает SOCAR.

По данным ПО «Азеригаз», по состоянию на 1 января 2017 года 134,659 тыс. семей вынужденных переселенцев обеспечиваются газом на льготных условиях.

Также безвозмездно осуществляется подача газа в 406 мечетей и в другие объекты религиозного значения в Азербайджане.

Н.Аббасова