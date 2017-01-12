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Дальнее зарубежье 12.01.2017 18:44

Президент Франции выступает за скорейшее возобновление переговоров по Сирии в "женевском формате"

Президент Франции Франсуа Олланд призвал в четверг как можно быстрее возобновить переговоры по урегулированию сирийского кризиса, сообщает газета "Фигаро".

В ходе выступления перед дипломатической миссией в Елисейском дворце Ф.Олланд заявил, что "переговоры должны возобновиться как можно быстрее".

По его словам, их необходимо вести "в формате, который был установлен с 2012 года в Женеве".

"Следует собрать все заинтересованные стороны, кроме экстремистских группировок", - отметил президент Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]