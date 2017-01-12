Президент Франции Франсуа Олланд призвал в четверг как можно быстрее возобновить переговоры по урегулированию сирийского кризиса, сообщает газета "Фигаро".

В ходе выступления перед дипломатической миссией в Елисейском дворце Ф.Олланд заявил, что "переговоры должны возобновиться как можно быстрее".

По его словам, их необходимо вести "в формате, который был установлен с 2012 года в Женеве".

"Следует собрать все заинтересованные стороны, кроме экстремистских группировок", - отметил президент Франции.