Украинский политик Михаил Саакашвили заявил, что Петр Порошенко злится на него за то, что в бытность губернатором Одесской области лишил президента коррупционных финансовых поступлений из региона.
"Президент Украины врет, потому что он прекрасно понимает, что то, что он говорит, - это неправда. Он говорит не о тех деньгах, которые должны были поступить в бюджет, он говорит о тех деньгах, которые должны были ему в карман поступить из Одесской таможни , которая во время моего руководства (областью - ИФ.) не поступали", - сказал М.Саакашвили в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.
Он отметил, что в его бытность главой Одесской ОГА перекрыл коррупционные финансовые потоки, которые также шли от рынка "7-й километр" и других проектов в области.
"Он потерял для себя потоки из Одесской области. Порошенко на меня злой", - отметил М.Саакашвили.
12 января, президент Украины Петр Порошенко в Одессе в ходе представления нового главы Одесской ОГА Максима Степанова раскритиковал бывшее руководство области. Глава государства отметил, что возлагает на М.Степанова большие надежды, особенно в тех направлениях, где не смогло добиться результатов предыдущее руководство ОГА. В частности, президент призвал нового главу обладминистрации содействовать развитию бизнеса в регионе, созданию новых рабочих мест, обеспечить борьбу с преступностью в сотрудничестве с прокуратурой, СБУ и полицией.
Как сообщалось, 7 ноября 2016 года М.Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение М.Саакашвили с этой должности.
Вечером 9 ноября П.Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.
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