Автор досье на Трампа работал в Москве в 1990-х годах - газета

Экс-сотрудник британской разведки МИ-6 и автор доклада о якобы имеющемся у России "компромате" на Дональда Трампа Кристофер Стил работал в Москве около 20 лет назад, сообщает в четверг газета "Дейли мейл".

По ее данным, тогда в посольстве Великобритании, он познакомился с Тимом Бэрроу. Позже, с 2011 по 2015 год этот дипломат был послом своей страны в РФ, а в настоящее время является постпредом Великобритании при ЕС. Т.Бэрроу заверил, что не имеет никакого отношения к подготовленным К.Стилом документам о предполагаемых связях Д.Трампа с Россией.

Кроме того, издание сообщает со ссылкой на собственные источники, что автор доклада "однажды работал с агентом российских спецслужб Александром Литвиненко".

Ранее британская "Гардиан" сообщила, что автор досье на Д.Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Д.Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

"Я считаю, что было позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию, которая является сфабрикованной и лживой", - заявил Д.Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.

Он добавил: "Это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг сбор Россией компрометирующих материалов на Д.Трампа, как и на Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".