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Дальнее зарубежье 12.01.2017 19:05

Автор досье на Трампа работал в Москве в 1990-х годах - газета

Экс-сотрудник британской разведки МИ-6 и автор доклада о якобы имеющемся у России "компромате" на Дональда Трампа Кристофер Стил работал в Москве около 20 лет назад, сообщает в четверг газета "Дейли мейл".

По ее данным, тогда в посольстве Великобритании, он познакомился с Тимом Бэрроу. Позже, с 2011 по 2015 год этот дипломат был послом своей страны в РФ, а в настоящее время является постпредом Великобритании при ЕС. Т.Бэрроу заверил, что не имеет никакого отношения к подготовленным К.Стилом документам о предполагаемых связях Д.Трампа с Россией.

Кроме того, издание сообщает со ссылкой на собственные источники, что автор доклада "однажды работал с агентом российских спецслужб Александром Литвиненко".

Ранее британская "Гардиан" сообщила, что автор досье на Д.Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Д.Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

"Я считаю, что было позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию, которая является сфабрикованной и лживой", - заявил Д.Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.

Он добавил: "Это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг сбор Россией компрометирующих материалов на Д.Трампа, как и на Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".

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Тэги: США, ДОСЬЕ, АВТОР, ПОДРОБНОСТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]