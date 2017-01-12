Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 января установил на уровне 1,7867 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
На 12 января курс составлял 1,7742 манат/$1.
Н.Аббасова
Глава Минобороны Азербайджана посетил подразделения ВС на азербайджано-армянской госгранице
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на социально-экономическое развитие Нахчывана
Советник-посланник посольства РФ в Баку положительно оценивает публикуемые азербайджанскими СМИ материалы о России
Президент Алиев распорядился о проведении 300-летнего юбилея Моллы Панаха Вагифа
Экипаж парома «Академик Зарифа Алиева» устранил задымление электропроводки в моторном отсеке судна
Силы МЧС привлечены к тушению пожара на судне «Академик Зарифа Алиева»
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
11 жителей Украины скончались за сутки от переохлаждения - Минздрав
ЕС должен выступать единым фронтом на переговорах по Brexit, уверена Меркель
Иордания запрашивает у спонсоров более $7,5 млрд на следующие три года для помощи сирийским беженцам
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов