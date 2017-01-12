Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 января установил на уровне 1,7867 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На 12 января курс составлял 1,7742 манат/$1.

Н.Аббасова