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Дальнее зарубежье 12.01.2017 19:16

Иордания запрашивает у спонсоров более $7,5 млрд на следующие три года для помощи сирийским беженцам

Власти Иордании объявили о необходимости получить в период с 2017 по 2019 год включительно $7,6 млрд от стран-доноров для борьбы с последствиями кризиса в Сирии, в том числе для оказания помощи 650 тыс. сирийским беженцам в королевстве, сообщает агентство АП.

АП отмечает, что эта заявка была представлена в четверг дипломатам из стран-доноров.

Премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки заявил, что заявка Иордании за 2016 год на выделение средств была выполнена всего лишь на половину. Он призвал страны-доноры предоставить больше финансирования в 2017 году.

АП напоминает, что с момента начала кризиса в Сирии в 2011 году около 5 млн человек, бежавших из Сирии, обосновалась в соседних странах, включая Иорданию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИОРДАНИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]