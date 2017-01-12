Иордания запрашивает у спонсоров более $7,5 млрд на следующие три года для помощи сирийским беженцам

Власти Иордании объявили о необходимости получить в период с 2017 по 2019 год включительно $7,6 млрд от стран-доноров для борьбы с последствиями кризиса в Сирии, в том числе для оказания помощи 650 тыс. сирийским беженцам в королевстве, сообщает агентство АП.

АП отмечает, что эта заявка была представлена в четверг дипломатам из стран-доноров.

Премьер-министр Иордании Хани аль-Мульки заявил, что заявка Иордании за 2016 год на выделение средств была выполнена всего лишь на половину. Он призвал страны-доноры предоставить больше финансирования в 2017 году.

АП напоминает, что с момента начала кризиса в Сирии в 2011 году около 5 млн человек, бежавших из Сирии, обосновалась в соседних странах, включая Иорданию.