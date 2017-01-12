Экипаж парома «Академик Зарифа Алиева» устранил задымление электропроводки в моторном отсеке судна

Задымление электрических поводов в главном моторном отсеке паромного судна «Академик Зарифа Алиева» устранено, говорится в сообщении ЗАО «Каспийское морское пароходство Азербайджана» (Каспар).

«В среду вблизи острова Хара-Зиря в 14:45 по местному времени произошло задымление электропроводов в главном моторном отсеке парома «Академик Зарифа Алиева». Однако, в результате вмешательства экипажа судна задымление оперативно было устранено», - отмечается в информации.

По данным Каспар, в момент происшествия на пароме не имелось опасного груза.

Ранее МЧС Азербайджана сообщил, что в машинном отделении паромного судна «Академик Зарифа Алиева» произошел пожар. К месту пожара сразу же были привлечены противопожарное судно «Вихрь -7» и один вертолет МЧС.

Паромное судно «Академик Зарифа Алиева» находится на балансе Каспар. Вместимость судна составляет 52 вагона. Оно было построено в 2006 году. Длина судна составляет 154,5 метров, ширина – 17 метров, высота борта – 7,5 метров, осадка с полным грузом - 4,5 метра, дедвейт – 5958 тонн.

Н.Аббасова