Экипаж парома «Академик Зарифа Алиева» устранил задымление электропроводки в моторном отсеке судна

Задымление электрических поводов в главном моторном отсеке паромного судна «Академик Зарифа Алиева» устранено, говорится в сообщении ЗАО «Каспийское морское пароходство Азербайджана» (Каспар).
«В среду вблизи острова Хара-Зиря в 14:45 по местному времени произошло задымление электропроводов в главном моторном отсеке парома «Академик Зарифа Алиева». Однако, в результате вмешательства экипажа судна задымление оперативно было устранено», - отмечается в информации.
По данным Каспар, в момент происшествия на пароме не имелось опасного груза.
Ранее МЧС Азербайджана сообщил, что в машинном отделении паромного судна «Академик Зарифа Алиева» произошел пожар. К месту пожара сразу же были привлечены противопожарное судно «Вихрь -7» и один вертолет МЧС.
Паромное судно «Академик Зарифа Алиева» находится на балансе Каспар. Вместимость судна составляет 52 вагона. Оно было построено в 2006 году. Длина судна составляет 154,5 метров, ширина – 17 метров, высота борта – 7,5 метров, осадка с полным грузом - 4,5 метра, дедвейт – 5958 тонн.
Н.Аббасова
Глава Минобороны Азербайджана посетил подразделения ВС на азербайджано-армянской госгранице
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на социально-экономическое развитие Нахчывана
Советник-посланник посольства РФ в Баку положительно оценивает публикуемые азербайджанскими СМИ материалы о России
Президент Азербайджана утвердил закон о частичной налоговой амнистии
Курс маната к доллару за "завтра" определен в 1,7867 AZN/$1
Нефть дорожает в четверг, цена Brent выросла до $55,8 за баррель
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
11 жителей Украины скончались за сутки от переохлаждения - Минздрав
ЕС должен выступать единым фронтом на переговорах по Brexit, уверена Меркель
Иордания запрашивает у спонсоров более $7,5 млрд на следующие три года для помощи сирийским беженцам
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов