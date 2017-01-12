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Дальнее зарубежье 12.01.2017 19:34

ЕС должен выступать единым фронтом на переговорах по Brexit, уверена Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, что Европейский союз должен занять единую позицию на переговорах с Великобританией о ее выходе из состава ЕС (Brexit).

"Мы абсолютно солидарны с тем (мнением - ИФ), что мы не можем позволить себе быть разделенными", - заявила А.Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

По словам канцлера, "27 стран-членов должны выступать вместе в переговорах, но сначала мы должны дождаться ответа, как Великобритания собирается организовать свой выход" из ЕС.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]