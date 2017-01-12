Более 16 тыс. мирных жителей погибли в Ираке в 2016 году

Более 16 тыс. гражданских лиц погибли в Ираке в 2016 году, сообщает в четверг агентство АП со ссылкой на данные исследовательской группы Iraqi Body Count

Согласно ежегодному докладу этой организации, базирующейся в Лондоне, это самые большие потери Ирака с момента начала военной операции США в этой стране в 2003 году.

В 2016 году погибли 16,3 тыс. человек, наибольшие потери пришлись на провинцию Найнава на севере страны - 7,4 тыс. жертв. В Багдаде были убиты 3,7 тыс. гражданских лиц.

В 2015 году общее количество погибших в стране составило 17,5 тыс. человек, а в 2014 году - 20,2 тыс. человек.

Основными причинами гибели людей в 2016 году исследовательская группа называет расправы, теракты, подрывы и артиллерийские обстрелы.