Более 16 тыс. мирных жителей погибли в Ираке в 2016 году

Более 16 тыс. гражданских лиц погибли в Ираке в 2016 году, сообщает в четверг агентство АП со ссылкой на данные исследовательской группы Iraqi Body Count
Согласно ежегодному докладу этой организации, базирующейся в Лондоне, это самые большие потери Ирака с момента начала военной операции США в этой стране в 2003 году.
В 2016 году погибли 16,3 тыс. человек, наибольшие потери пришлись на провинцию Найнава на севере страны - 7,4 тыс. жертв. В Багдаде были убиты 3,7 тыс. гражданских лиц.
В 2015 году общее количество погибших в стране составило 17,5 тыс. человек, а в 2014 году - 20,2 тыс. человек.
Основными причинами гибели людей в 2016 году исследовательская группа называет расправы, теракты, подрывы и артиллерийские обстрелы.
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