Президент Алиев распорядился о проведении 300-летнего юбилея Моллы Панаха Вагифа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 300-летнего юбилея поэта и государственного деятеля Моллы Панаха Вагифа, сообщает сайт главы государства.

Министерству культуры и туризма и Минобразования совместно с Национальной Академией Наук Азербайджана, с учетом предложений Союза писателей, поручено подготовить и провести план мероприятий.

Ф.Исазаде