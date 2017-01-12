Россия готова обсудить предложения Кувейта о мониторинге сокращения добычи с учетом экспорта - Новак

Россия готова обсудить предложения Кувейта о мониторинге сокращения добычи нефти с учетом экспорта, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
А.Новак подчеркнул, что Минэнерго пока не получало предложений Кувейта или комитета по мониторингу о реализации соглашения по сокращению добычи с учетом снижения экспорта нефти. "Мы обсудим, если такие предложения будут, 21-22 января, когда у нас будет встреча мониторинговой группы",- сказал он.
При этом, как отметил А.Новак, Россия всегда придерживалась позиции, что мониторить нужно баланс добычи нефти, а не экспорта. "Но в принципе, мы всегда придерживались позиции, что баланс спроса и предложения на рынке считается из баланса добываемых и потребляемых ресурсов, а не учитывать отдельно добычу, отдельно экспорт",- отметил министр.
"Если учитывать экспорт, то нужно не только на экспорт нефти смотреть, но и на экспорт нефтепродуктов, а это очень сложно отследить",- пояснил А.Новак.
Ранее сообщалось, что Кувейт, возглавляющий комитет по мониторингу выполнения договоренностей по сокращению нефтедобычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК, предложил создать механизм контроля договоренностей через экспорт. Контроль предлагается организовать "с использованием хорошо известных на рынке компаний, которые будут согласованы". Предполагается, что если какая-либо страна не будет выполнять договоренности, то комитет сначала обратится к профильному министру этой страны, а затем и к главе государства, не выполняющего соглашение.
Механизм обсуждался в ходе встречи с генеральным секретарем ОПЕК Моххамедом Баркиндо и министром нефти Кувейта Эссамом аль-Марзуком.
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