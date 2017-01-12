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Дальнее зарубежье 12.01.2017 21:50

США следует не допустить военную экспансию РФ в Арктике - претендент на пост главы Пентагона

Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис считает, что США должны предотвратить военную экспансию России в Арктике.

Отвечая в четверг на слушаниях в сенате на вопрос о том, чего добивается, по его мнению, Россия, наращивая военное присутствие в Арктике, Дж.Мэттис сказал: "Я не знаю".

"Думаю, однако, что мы должны будем разобраться и не допустить экспансии этих усилий с целью доминирования в этой части международного достояния", - сказал генерал.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, РОССИЯ, АРКТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]