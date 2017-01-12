США следует не допустить военную экспансию РФ в Арктике - претендент на пост главы Пентагона

Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис считает, что США должны предотвратить военную экспансию России в Арктике.

Отвечая в четверг на слушаниях в сенате на вопрос о том, чего добивается, по его мнению, Россия, наращивая военное присутствие в Арктике, Дж.Мэттис сказал: "Я не знаю".

"Думаю, однако, что мы должны будем разобраться и не допустить экспансии этих усилий с целью доминирования в этой части международного достояния", - сказал генерал.