Военные РФ и Турции договорились о координации авиации в Сирии при нанесении ударов по террористам

Российские и турецкие военные подписали в четверг в Москве меморандум о предотвращении инцидентов в ходе операций в воздушном пространстве Сирии, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов", - сообщили в военном ведомстве РФ.

По данным Минобороны РФ, также документ определяет порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

С 30 декабря 2016 года в Сирии действует перемирие. Соглашение о новом перемирии в Сирии разрабатывалось Россией и Турцией. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные отряды, которые присоединились к новому перемирию, насчитывают более 60 тыс. человек.

В соответствии с соглашением за нарушениями соглашения о перемирии следит совместная российско-турецкая комиссия.

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