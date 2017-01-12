Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8809 RUR   0.0297 GBR   2.1656 TRY   0.4574

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.25 Brent   55.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

Регион 12.01.2017 21:38

Военные РФ и Турции договорились о координации авиации в Сирии при нанесении ударов по террористам

Российские и турецкие военные подписали в четверг в Москве меморандум о предотвращении инцидентов в ходе операций в воздушном пространстве Сирии, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов", - сообщили в военном ведомстве РФ.

По данным Минобороны РФ, также документ определяет порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

С 30 декабря 2016 года в Сирии действует перемирие. Соглашение о новом перемирии в Сирии разрабатывалось Россией и Турцией. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные отряды, которые присоединились к новому перемирию, насчитывают более 60 тыс. человек.

В соответствии с соглашением за нарушениями соглашения о перемирии следит совместная российско-турецкая комиссия.

Ки+2

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯБ МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]