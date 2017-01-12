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12.01.2017 21:41

Соглашение по Кипру близко к заключению, но ряд вопросов остаются открытыми - генсек ООН

Президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи близки к достижению соглашения по объединению острова, но ключевые моменты остаются нерешенными, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы подходим очень близко к урегулированию", - цитируют западные СМИ слова А.Гутерриша.

При этом А.Гутерриш пояснил, что остаются вопросы по проблеме исполнения соглашения, и какие "инструменты" будут разработаны для его поддержания.

А.Гутерриш совершил первую зарубежную поездку в должности генсека ООН, прибыв в Женеву для участия в конференции по Кипру.

Наблюдатели называет эту конференцию "самым последним шансом" для решения "одного из самых затяжных политических кризисов в мире".

Переговоры стартовали в понедельник, ожидается, что к ним присоединятся главы государств Великобритании, Греции и Турции.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция. В данный момент идут переговоры об объединении двух частей Кипра на основе федерации.

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Тэги: КИПР, ОБЪЕДИНЕНИЕ, ООН, ГЕНСЕК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]