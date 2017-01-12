Соглашение по Кипру близко к заключению, но ряд вопросов остаются открытыми - генсек ООН

Президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи близки к достижению соглашения по объединению острова, но ключевые моменты остаются нерешенными, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Мы подходим очень близко к урегулированию", - цитируют западные СМИ слова А.Гутерриша.
При этом А.Гутерриш пояснил, что остаются вопросы по проблеме исполнения соглашения, и какие "инструменты" будут разработаны для его поддержания.
А.Гутерриш совершил первую зарубежную поездку в должности генсека ООН, прибыв в Женеву для участия в конференции по Кипру.
Наблюдатели называет эту конференцию "самым последним шансом" для решения "одного из самых затяжных политических кризисов в мире".
Переговоры стартовали в понедельник, ожидается, что к ним присоединятся главы государств Великобритании, Греции и Турции.
Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция. В данный момент идут переговоры об объединении двух частей Кипра на основе федерации.
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