Власти США обвинили Fiat Chrysler в занижении показателей выхлопов, акции компании рухнули на 18%

Агентство по защите окружающей среды США направило официальное уведомление автопроизводителю Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) о том, что он нарушил законодательство, тайно установив на свои машины программное обеспечение, позволяющее превышать допустимые нормы выхлопов вредных газов, сообщает агентство Bloomberg.

По данным властей, FCA устанавливала такое ПО на пикапы Ram 1500 и внедорожники Jeep Grand Cherokee 2014-16 годов выпуска, оснащенных дизельным двигателем объемом 3 литра. Это касается в общей сложности около 104 тыс. автомобилей.

Акции Fiat рухнули в ходе торгов в четверг на 18%, после чего торги были приостановлены.