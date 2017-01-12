Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8809 RUR   0.0297 GBR   2.1656 TRY   0.4574

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.25 Brent   55.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

12.01.2017 21:45

Власти США обвинили Fiat Chrysler в занижении показателей выхлопов, акции компании рухнули на 18%

Агентство по защите окружающей среды США направило официальное уведомление автопроизводителю Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) о том, что он нарушил законодательство, тайно установив на свои машины программное обеспечение, позволяющее превышать допустимые нормы выхлопов вредных газов, сообщает агентство Bloomberg.

По данным властей, FCA устанавливала такое ПО на пикапы Ram 1500 и внедорожники Jeep Grand Cherokee 2014-16 годов выпуска, оснащенных дизельным двигателем объемом 3 литра. Это касается в общей сложности около 104 тыс. автомобилей.

Акции Fiat рухнули в ходе торгов в четверг на 18%, после чего торги были приостановлены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, FIAT, ВЫХЛОПЫ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Fiat собирается завершить слияние с Chrysler в 2014 году

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]