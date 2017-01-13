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СНГ 13.01.2017 08:36

Глава МВД Украины против создания Финансовой полиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает недопустимым создание Финансовой полиции.

"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС", - написал глава МВД на своей странице в Фейсбуке в четверг вечером.

Как сообщалось, Минфин Украины в ближайшие дни внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, "которую ждет бизнес и о которой идет речь в меморандуме с МВФ", о чем написал в Фейсбуке министр финансов Украины Александр Данилюк.

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Тэги: УКРАИНА, НАЛОГИ, ПОЛИЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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