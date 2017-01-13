Собака Обамы покусала 18-летнюю подругу президентской четы, девушке наложили швы на лицо - СМИ

Собака президента США по кличке "Sunny" укусила 18-летнюю девушку, друга четы Обама, за лицо, врачу пришлось наложить швы, сообщает издание TMZ.

По информации издания, инцидент произошел в понедельник, когда девушка находилась в гостях в Белом Доме. Гостья подошла к собаке, чтобы погладить и поцеловать, а та в ответ укусила ее в лицо, чуть выше правой щеки.

В сообщении отмечается, что семейный врач Ронни Джексон после осмотра пришел к выводу, что девушке необходимо наложить швы на рану.

У покидающего пост президента две португальские водяные собаки - четырехлетняя "Sunny" и восьмилетняя "Bo".

Белый дом отказался давать комментарии по этому поводу.