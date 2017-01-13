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Дальнее зарубежье 13.01.2017 08:38

Собака Обамы покусала 18-летнюю подругу президентской четы, девушке наложили швы на лицо - СМИ

Собака президента США по кличке "Sunny" укусила 18-летнюю девушку, друга четы Обама, за лицо, врачу пришлось наложить швы, сообщает издание TMZ.

По информации издания, инцидент произошел в понедельник, когда девушка находилась в гостях в Белом Доме. Гостья подошла к собаке, чтобы погладить и поцеловать, а та в ответ укусила ее в лицо, чуть выше правой щеки.

В сообщении отмечается, что семейный врач Ронни Джексон после осмотра пришел к выводу, что девушке необходимо наложить швы на рану.

У покидающего пост президента две португальские водяные собаки - четырехлетняя "Sunny" и восьмилетняя "Bo".

Белый дом отказался давать комментарии по этому поводу.

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Тэги: США, ОБАМА, СОБАКА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]