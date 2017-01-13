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Дальнее зарубежье 13.01.2017 08:59

Сирийская армия подтвердила ракетный удар Израиля по авиабазе и предупредила о последствиях

Командование сирийской правительственной армии подтвердило, что Израиль нанес удар по авиабазе "Mezzeh" на западе Дамаска и предупредила о последствиях этой "вопиющей" акции.

По данным командования, которые приводит государственное телевидение Сирии, ракетный удар был нанесен из района озера Тибериас на севере Израиля.

Сирийские военные предупредили в возможных ответных мерах.

Ранее арабские СМИ сообщили, что удар был нанесен ВВС Израиля, в результате был уничтожен склад боеприпасов, что привело к серии взрывов на данном военном объекте, сообщают арабские СМИ.

"Число погибших от израильских авиаударов еще неизвестно", - говорилось в сообщении. Однако по информации старшего офицера сирийской армии, число погибших не должно быть большим, так как в момент ударов возле склада не было большого числа военных.

Тем не менее, как сообщило сирийское агентство SANA, в район авиабазы были направлены машины скорой помощи.

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Тэги: СИРИЯ, АВИАБАЗА, УДАР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]