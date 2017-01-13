Сирийская армия подтвердила ракетный удар Израиля по авиабазе и предупредила о последствиях

Командование сирийской правительственной армии подтвердило, что Израиль нанес удар по авиабазе "Mezzeh" на западе Дамаска и предупредила о последствиях этой "вопиющей" акции.

По данным командования, которые приводит государственное телевидение Сирии, ракетный удар был нанесен из района озера Тибериас на севере Израиля.

Сирийские военные предупредили в возможных ответных мерах.

Ранее арабские СМИ сообщили, что удар был нанесен ВВС Израиля, в результате был уничтожен склад боеприпасов, что привело к серии взрывов на данном военном объекте, сообщают арабские СМИ.

"Число погибших от израильских авиаударов еще неизвестно", - говорилось в сообщении. Однако по информации старшего офицера сирийской армии, число погибших не должно быть большим, так как в момент ударов возле склада не было большого числа военных.

Тем не менее, как сообщило сирийское агентство SANA, в район авиабазы были направлены машины скорой помощи.