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СНГ 13.01.2017 09:15

Обвиняемый во взяточничестве экс-министр нацэкономики Казахстана Бишимбаев арестован

Суд в Астане выдал санкцию на арест бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщила пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции в пятницу.

"12 января с санкции районного суда N2 Алматинского района г. Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения "арест"", - говорится в сообщении пресс-службы.

В антикоррупционном ведомстве напомнили, что К.Бишимбаев "обвиняется в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

Досудебное расследование продолжается, отметили в пресс-службе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКС/МИНИСТР, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]