Обвиняемый во взяточничестве экс-министр нацэкономики Казахстана Бишимбаев арестован

Суд в Астане выдал санкцию на арест бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщила пресс-служба национального бюро по противодействию коррупции в пятницу.

"12 января с санкции районного суда N2 Алматинского района г. Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения "арест"", - говорится в сообщении пресс-службы.

В антикоррупционном ведомстве напомнили, что К.Бишимбаев "обвиняется в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

Досудебное расследование продолжается, отметили в пресс-службе.