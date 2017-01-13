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СНГ 13.01.2017 09:28

МИД Таджикистана осудил теракт на юге Афганистана

Террористический акт в Кандагаре на юге Афганистана, приведший к гибели 11 и ранению 16 человек, в том числе депутатов парламента Афганистана, а также дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов вызвал осуждение МИД Таджикистана.

"Данный бесчеловечный акт и еще раз подчеркивает необходимость усиления совместной непримиримой борьбы с терроризмом и экстремизмом", - говорится в телеграмме министра иностранных дел Таджикистана Сироджижина Аслова главе МИД Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Абдулла иб Заид Нахьяну в связи с гибелью арабских дипломатов.

"Жестокое убийство представителей гуманитарных организаций ОАЭ в Кандагаре, целью которых было оказания помощи народу Афганистана, свидетельствует о борьбе сил зла против человеческих ценностей", - говорится в телеграмме.

Во вторник, 10 января в городе Кандагар, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана, в гостевом доме губернатора провинции в ходе его встречи с послом ОАЭ произошел взрыв, в результате погибли пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИД, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]