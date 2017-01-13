МИД Таджикистана осудил теракт на юге Афганистана

Террористический акт в Кандагаре на юге Афганистана, приведший к гибели 11 и ранению 16 человек, в том числе депутатов парламента Афганистана, а также дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов вызвал осуждение МИД Таджикистана.

"Данный бесчеловечный акт и еще раз подчеркивает необходимость усиления совместной непримиримой борьбы с терроризмом и экстремизмом", - говорится в телеграмме министра иностранных дел Таджикистана Сироджижина Аслова главе МИД Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Абдулла иб Заид Нахьяну в связи с гибелью арабских дипломатов.

"Жестокое убийство представителей гуманитарных организаций ОАЭ в Кандагаре, целью которых было оказания помощи народу Афганистана, свидетельствует о борьбе сил зла против человеческих ценностей", - говорится в телеграмме.

Во вторник, 10 января в городе Кандагар, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана, в гостевом доме губернатора провинции в ходе его встречи с послом ОАЭ произошел взрыв, в результате погибли пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов.