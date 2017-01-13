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СНГ 13.01.2017 09:49

Глава Узбекистана направил соболезнования президенту ОАЭ в связи с гибелью дипломатов в афганском Кандагаре

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейху Халифе бин Заид Ал Нахаяну с связи с гибелью представителей гуманитарной миссии ОАЭ в афганском Кандагаре, сообщает в пятницу пресс-служба узбекского МИД.

"Глава нашего государства передал слова сочувствия и сопереживания родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 января в приемном доме администрации Кандагара произошел взрыв во время встречи между послом ОАЭ в Афганистане и губернатором города. В результате теракта как минимум девять человек погибли, 16 ранены. Среди жертв также пять дипломатов из ОАЭ.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОАЭ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]