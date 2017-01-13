Глава Узбекистана направил соболезнования президенту ОАЭ в связи с гибелью дипломатов в афганском Кандагаре

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейху Халифе бин Заид Ал Нахаяну с связи с гибелью представителей гуманитарной миссии ОАЭ в афганском Кандагаре, сообщает в пятницу пресс-служба узбекского МИД.

"Глава нашего государства передал слова сочувствия и сопереживания родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 января в приемном доме администрации Кандагара произошел взрыв во время встречи между послом ОАЭ в Афганистане и губернатором города. В результате теракта как минимум девять человек погибли, 16 ранены. Среди жертв также пять дипломатов из ОАЭ.